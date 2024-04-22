В Екатеринбурге ограничат движение на ряде улиц на время репетиции парада Победы

В мэрии Екатеринбурга рассказали о перекрытии 23 апреля ряда улиц на время подготовки к параду Победы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Так, с 07:40 до 09:30 будет закрыто движение транспорта по улице Дорожной, от улицы Окраинной до улицы Городской. С 09:00 до 14:00 движение транспорта ограничат на пяти дорогах Вторчермета», — сказали в мэрии.

Там также отметили, что на время мероприятия изменят схемы маршрутов общественного транспорта №81, №77 и №53 и режим работы светофоров.

Ранее сообщалось, что в Салехарде провели первую репетицию парада Победы.