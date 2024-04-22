RT в Telegram
Подпишись

В Екатеринбурге ограничат движение на ряде улиц на время репетиции парада Победы

Короткая ссылка
В мэрии Екатеринбурга рассказали о перекрытии 23 апреля ряда улиц на время подготовки к параду Победы.
В Екатеринбурге ограничат движение на ряде улиц на время репетиции парада Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Так, с 07:40 до 09:30 будет закрыто движение транспорта по улице Дорожной, от улицы Окраинной до улицы Городской. С 09:00 до 14:00 движение транспорта ограничат на пяти дорогах Вторчермета», — сказали в мэрии.

Там также отметили, что на время мероприятия изменят схемы маршрутов общественного транспорта №81, №77 и №53 и режим работы светофоров.

Ранее сообщалось, что в Салехарде провели первую репетицию парада Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить