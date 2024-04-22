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Полиция в Ленобласти задержала водителя перевернувшегося автобуса с 50 рабочими

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Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя перевернувшегося на автодороге к посёлку Усть-Луга автобуса с 50 рабочими.
Полиция в Ленобласти задержала водителя перевернувшегося автобуса с 50 рабочими
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение МВД. Уточняется, что водитель в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

«Как установила полиция, 59-летний водитель автобуса находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.26 КоАП России (отказ от медицинского освидетельствования)», — говорится в заявлении.

Уточняется, что по факту аварии было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта).

Ранее сообщалось, что в Ленобласти десять человек пострадали из-за съезда автобуса в кювет.

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