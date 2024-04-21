В Ленобласти 10 человек пострадали из-за съезда автобуса в кювет

Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявила, что на 249-м километре автодороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье десять человек пострадали из-за съезда автобуса в кювет.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Автобус Volvo, двигавшийся из Кингисеппа в сторону Усть-Луги, по неустановленной причине совершил съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в момент аварии в автобусе — развозке рабочих находились около 50 человек, пострадали 10 пассажиров.

По данным ведомства, двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее микроавтобус перевернулся в Баргузинском районе Бурятии.