В Ленобласти 10 человек пострадали из-за съезда автобуса в кювет
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram ведомства.
«Автобус Volvo, двигавшийся из Кингисеппа в сторону Усть-Луги, по неустановленной причине совершил съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что в момент аварии в автобусе — развозке рабочих находились около 50 человек, пострадали 10 пассажиров.
По данным ведомства, двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее микроавтобус перевернулся в Баргузинском районе Бурятии.