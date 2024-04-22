Юрист Меграбян: с процентов по ипотеке можно получить налоговый вычет

Юрист Единого центра защиты Самвел Меграбян объяснил, что любой официально трудоустроенный гражданин, платящий налоги по ставке 13 или 15%, может претендовать на налоговый вычет за проценты по ипотеке.

При этом право на такой вычет предоставляется лишь один раз в жизни, отметил он в интервью «Российской газете».

Кроме того, сумма вычета ограничена: вернуть можно 13% с 3 млн рублей, то есть 390 тыс. рублей. Если сумма уплаченных процентов меньше 3 млн рублей, то разница сгорит.

Срок получения налогового вычета не установлен, но на практике со дня подачи заявления до получения налогового вычета проходит от 30 до 60 дней, уточнил Меграбян.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что ипотека более выгодна, чем аренда квартиры.