RT в Telegram
Подпишись

Юрист Меграбян: с процентов по ипотеке можно получить налоговый вычет

Короткая ссылка
Юрист Единого центра защиты Самвел Меграбян объяснил, что любой официально трудоустроенный гражданин, платящий налоги по ставке 13 или 15%, может претендовать на налоговый вычет за проценты по ипотеке.
Юрист Меграбян: с процентов по ипотеке можно получить налоговый вычет
  • РИА Новости

При этом право на такой вычет предоставляется лишь один раз в жизни, отметил он в интервью «Российской газете».

Кроме того, сумма вычета ограничена: вернуть можно 13% с 3 млн рублей, то есть 390 тыс. рублей. Если сумма уплаченных процентов меньше 3 млн рублей, то разница сгорит.

Срок получения налогового вычета не установлен, но на практике со дня подачи заявления до получения налогового вычета проходит от 30 до 60 дней, уточнил Меграбян.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что ипотека более выгодна, чем аренда квартиры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить