Лишь 13% россиян готовы полностью отказаться от наличных денег

Недавнее исследование показало, что лишь 13% экономически активных россиян готовы полностью перейти на безналичный расчёт.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос платформы SuperJob.

Оставшиеся 77% не готовы отказаться от использования банкнот и монет.

Из числа тех, кто готов полностью перейти на безналичный расчёт, мужчин 14%, а женщин — 11%. Чаще всего респонденты, готовые полностью отказаться от налички, — это люди в возрасте 35—44 лет.

При этом десять лет назад доля россиян, которые заявляли о готовности отказаться от наличных денег, составляла 21%.

Ранее доцент кафедры экономики и финансов Пермского политеха Валерия Агеева дала рекомендации начинающим инвесторам.