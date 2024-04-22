Лишь 13% россиян готовы полностью отказаться от наличных денег
- РИА Новости
Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос платформы SuperJob.
Оставшиеся 77% не готовы отказаться от использования банкнот и монет.
Из числа тех, кто готов полностью перейти на безналичный расчёт, мужчин 14%, а женщин — 11%. Чаще всего респонденты, готовые полностью отказаться от налички, — это люди в возрасте 35—44 лет.
При этом десять лет назад доля россиян, которые заявляли о готовности отказаться от наличных денег, составляла 21%.
Ранее доцент кафедры экономики и финансов Пермского политеха Валерия Агеева дала рекомендации начинающим инвесторам.