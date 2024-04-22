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План «Сирена» ввели в Карачаево-Черкесии после нападения на полицейских

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После нападения на сотрудников полиции в Карачаево-Черкесии введён план «Сирена».
План «Сирена» ввели в Карачаево-Черкесии после нападения на полицейских
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

«В настоящее время введён план «Сирена» по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления», — написал он в своём Telegram-канале.

Темрезов добавил, что о ситуации ему оперативно докладывают.

22 апреля в Карачаево-Черкесии двое полицейских погибли, один получил ранения при обстреле наряда патрульно-постовой службы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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