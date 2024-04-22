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В России переведут зачётки в электронный вид в рамках пилотного проекта

В России переведут студенческие билеты в электронный вид в рамках пилота

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Российское правительство утвердило постановление о проведении эксперимента по переводу в электронный вид студенческих билетов и зачётных книжек.
В России переведут зачётки в электронный вид в рамках пилотного проекта
  • РИА Новости

Как говорится в Telegram кабмина, соответствующее постановление уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«С 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года в России пройдёт эксперимент по переводу студенческих билетов и зачётных книжек в электронный вид», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 200 новых партнёров-работодателей стали сотрудничать с московскими колледжами.

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