В Оренбургской области за сутки более 700 домов освободилось от воды

Более 700 домов за сутки освободилось от воды в Оренбургской области.

Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

«За сутки освободилось от воды 708 жилых домов (г. Оренбург — 199, г. Орск — 504, Бузулукский район — пять)», — сказано в заявлении.

При этом также от воды в регионе освободились 819 приусадебных участков в девяти населённых пунктах.

Ранее сообщалось, что число подтопленных весенним паводком домов в России продолжает сокращаться, за сутки их количество уменьшилось до 14 743.