RT в Telegram
Подпишись

В Оренбургской области за сутки более 700 домов освободилось от воды

Короткая ссылка
Более 700 домов за сутки освободилось от воды в Оренбургской области.

Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

«За сутки освободилось от воды 708 жилых домов (г. Оренбург — 199, г. Орск — 504, Бузулукский район — пять)», — сказано в заявлении.

При этом также от воды в регионе освободились 819 приусадебных участков в девяти населённых пунктах.

Ранее сообщалось, что число подтопленных весенним паводком домов в России продолжает сокращаться, за сутки их количество уменьшилось до 14 743.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить