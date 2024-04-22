В Оренбургской области за сутки более 700 домов освободилось от воды
Об этом информирует пресс-служба правительства региона.
«За сутки освободилось от воды 708 жилых домов (г. Оренбург — 199, г. Орск — 504, Бузулукский район — пять)», — сказано в заявлении.
При этом также от воды в регионе освободились 819 приусадебных участков в девяти населённых пунктах.
Ранее сообщалось, что число подтопленных весенним паводком домов в России продолжает сокращаться, за сутки их количество уменьшилось до 14 743.