Число подтопленных в России паводком жилых домов сократилось за сутки до 14 743

Число подтопленных весенним паводком домов в России продолжает сокращаться, за сутки их количество уменьшилось до 14 743.

Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«На территории России четвёртый день подряд зафиксировано сокращение числа подтопленных жилых домов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что за сутки число подтопленных домов сократилось на 537, а число подтопленных приусадебных участков — на 735.

«В настоящее время в 190 населённых пунктах и 173 садовых товариществах подтоплено 14 743 жилых дома», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Оби поднялся в районе села Могочино Томской области, зафиксированы первые подтопления.