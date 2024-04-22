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Число подтопленных в России паводком жилых домов сократилось за сутки до 14 743

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Число подтопленных весенним паводком домов в России продолжает сокращаться, за сутки их количество уменьшилось до 14 743.
Число подтопленных в России паводком жилых домов сократилось за сутки до 14 743
  • РИА Новости
  • © Кирилл Зыков

Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«На территории России четвёртый день подряд зафиксировано сокращение числа подтопленных жилых домов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что за сутки число подтопленных домов сократилось на 537, а число подтопленных приусадебных участков — на 735.

«В настоящее время в 190 населённых пунктах и 173 садовых товариществах подтоплено 14 743 жилых дома», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Оби поднялся в районе села Могочино Томской области, зафиксированы первые подтопления.

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