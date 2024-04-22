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Собянин: в обновлённых поликлиниках Москвы врачи провели 45 млн приёмов

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что врачи провели уже 45 млн приёмов в столичных поликлиниках, обновлённых по новому стандарту.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В рамках первого этапа модернизации амбулаторного звена отремонтировано больше 200 зданий. Они стали комфортнее как для пациентов, так и для врачей», — отметил глава города.

Кроме того, в модернизированных медучреждениях провели свыше 3,5 млн лучевых исследований, включая флюорографию, рентгенографию, КТ и МРТ, уточнил Собянин.

По его словам, в рамках второго этапа планируется обновление ещё порядка 140 поликлиник. Преобразования завершат до конца 2025 года.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что фельдшерские здравпункты будут построены в шести сёлах Московской области.

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