Подорвавший автомобиль экс-офицера СБУ Прозорова зарегистрирован в Орске
Об этом сообщила местная жительница Светлана Арипова.
«Так как ему была нужна прописка, дед попросил, я его прописала, (но он. — RT) не жил с нами», — приводит её слова РИА Новости.
18 апреля Замоскворецкий суд Москвы арестовал Головченко, подозреваемого в подрыве автомобиля Прозорова в Москве.
Замоскворецкий суд Москвы принял решение отправить под стражу ещё одного фигуранта дела о подрыве автомобиля экс-офицера СБУ Василия Прозорова в Москве.