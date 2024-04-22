Подорвавший автомобиль экс-офицера СБУ Прозорова зарегистрирован в Орске

Украинский агент Владимир Головченко, обвиняемый в покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, был зарегистрирован в Орске Оренбургской области.

Об этом сообщила местная жительница Светлана Арипова.

«Так как ему была нужна прописка, дед попросил, я его прописала, (но он. — RT) не жил с нами», — приводит её слова РИА Новости.

18 апреля Замоскворецкий суд Москвы арестовал Головченко, подозреваемого в подрыве автомобиля Прозорова в Москве.

Замоскворецкий суд Москвы принял решение отправить под стражу ещё одного фигуранта дела о подрыве автомобиля экс-офицера СБУ Василия Прозорова в Москве.