Соседка: агент СБУ Головченко снимал с матерью дом в посёлке Иглино под Уфой

Агент СБУ Владимир Головченко, взорвавший в Москве машину бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, снимал с матерью дом в посёлке Иглино под Уфой. Об этом рассказала его соседка Раиса.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что деревянный одноэтажный ветхий дом, где жил Головченко, находится в переулке Высоцкого, на его дверях висит замок.

«Судя по состоянию заросшего кустарником участка, там давно никто не жил», — сказано в материале.

Соседка по имени Раиса сообщила, что дом многие годы сдавался в аренду. Головченко она узнала по фотографии, подтвердив, что и он его снимал.

«Сначала жила молодая пара, потом сняла женщина. Позже с ней начал жить сын (Владимир Головченко. — RT)», — заявила она.

Ещё одна соседка, Валентина, также подтвердила, что в этом доме Головченко жил с матерью. По ее словам, на днях его искала женщина, которая представилась сотрудником военкомата.

18 апреля Замоскворецкий суд Москвы арестовал Головченко, подозреваемого в подрыве автомобиля Прозорова в Москве.