В Саратовской области в бане умерли две 14-летние девочки
Об этом сообщает в Telegram-канале Следственное управление СК России по региону.
«Возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек в селе Ивановка Базарно-Карабулакского района... Скончались находившиеся в бане девочки 14 лет», — отмечается в сообщении.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии в Адыгее, в результате которой погибли три человека, включая 17-летнего подростка, спровоцировавшего ДТП выездом на встречную полосу.