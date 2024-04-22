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В Саратовской области в бане умерли две 14-летние девочки

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Уголовное дело возбудили в Саратовской области по факту смерти в бане двух 14-летних девочек.

Об этом сообщает в Telegram-канале Следственное управление СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек в селе Ивановка Базарно-Карабулакского района... Скончались находившиеся в бане девочки 14 лет», — отмечается в сообщении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии в Адыгее, в результате которой погибли три человека, включая 17-летнего подростка, спровоцировавшего ДТП выездом на встречную полосу.

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