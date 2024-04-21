Кабмин выделил из резервного фонда более 2 млрд рублей Белгородской области

Правительство России выделило Белгородской области из резервного фонда более 2 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В тексте опубликованного на официальном портале правовой информации документа указывается, что ассигнования пойдут в том числе на оказание мер поддержки жителям региона, которые были вынуждены покинуть постоянное место проживания.

Кроме того, выделенные средства направят на обновление производственных мощностей пострадавших субъектов деятельности в сфере промышленности Белгородской области и поддержку работников субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка, а также индивидуальных предпринимателей.

Ранее Мишустин заявил, что Белгородская, Брянская и Курская области войдут в свободную экономическую зону.