Белгородская, Брянская и Курская области войдут в свободную экономическую зону
- РИА Новости
Как сказал на заседании правительства Мишустин, в настоящий момент режим СЭЗ действует в четырёх новых регионах.
«В то же время соседние регионы, конечно, также нуждаются в дополнительной поддержке», — цитирует его ТАСС.
По словам премьера, кабмин рассмотрит два законопроекта, расширяющих СЭЗ как минимум на три области. Властям предстоит внести соответствующие корректировки в Налоговый кодекс и в законодательство о СЭЗ.
Ранее Мишустин подписал постановление о создании трёх особых экономических зон в Мордовии, Ростовской и Тверской областях.