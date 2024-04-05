Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Белгородская, Брянская и Курская области войдут в свободную экономическую зону (СЭЗ).

Как сказал на заседании правительства Мишустин, в настоящий момент режим СЭЗ действует в четырёх новых регионах.

«В то же время соседние регионы, конечно, также нуждаются в дополнительной поддержке», — цитирует его ТАСС.

По словам премьера, кабмин рассмотрит два законопроекта, расширяющих СЭЗ как минимум на три области. Властям предстоит внести соответствующие корректировки в Налоговый кодекс и в законодательство о СЭЗ.

Ранее Мишустин подписал постановление о создании трёх особых экономических зон в Мордовии, Ростовской и Тверской областях.