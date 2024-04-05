RT в Telegram
Подпишись

Белгородская, Брянская и Курская области войдут в свободную экономическую зону

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Белгородская, Брянская и Курская области войдут в свободную экономическую зону (СЭЗ).
Белгородская, Брянская и Курская области войдут в свободную экономическую зону
  • РИА Новости

Как сказал на заседании правительства Мишустин, в настоящий момент режим СЭЗ действует в четырёх новых регионах.

«В то же время соседние регионы, конечно, также нуждаются в дополнительной поддержке», — цитирует его ТАСС.

По словам премьера, кабмин рассмотрит два законопроекта, расширяющих СЭЗ как минимум на три области. Властям предстоит внести соответствующие корректировки в Налоговый кодекс и в законодательство о СЭЗ.

Ранее Мишустин подписал постановление о создании трёх особых экономических зон в Мордовии, Ростовской и Тверской областях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить