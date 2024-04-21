RT в Telegram
Подпишись

Шесть человек погибли в ЛНР при лобовом столкновении двух автомобилей

Короткая ссылка
Авария произошла в Славяносербском районе Луганской Народной Республики, где столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли шесть человек, ещё один пострадал.

Согласно опубликованному в Telegram-канале «ЛуганскИнформЦентра» сообщению, ДТП произошло на участке автомобильной дороги Р-343 Луганск — Лисичанск в районе посёлка Желобок. Водитель Mitsubishi Pajero выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ.

«В результате ДТП водитель и пассажир Mitsubishi Pajero погибли. Также погибли водитель автомобиля УАЗ и трое пассажиров, один пассажир УАЗ в тяжёлом состоянии направлен в ЛРКБ», — говорится в публикации.

Ранее поступила информация о ДТП в Московской области, в результате которого пострадали 15 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить