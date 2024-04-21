Шесть человек погибли в ЛНР при лобовом столкновении двух автомобилей

Авария произошла в Славяносербском районе Луганской Народной Республики, где столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли шесть человек, ещё один пострадал.

Согласно опубликованному в Telegram-канале «ЛуганскИнформЦентра» сообщению, ДТП произошло на участке автомобильной дороги Р-343 Луганск — Лисичанск в районе посёлка Желобок. Водитель Mitsubishi Pajero выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ.

«В результате ДТП водитель и пассажир Mitsubishi Pajero погибли. Также погибли водитель автомобиля УАЗ и трое пассажиров, один пассажир УАЗ в тяжёлом состоянии направлен в ЛРКБ», — говорится в публикации.

Ранее поступила информация о ДТП в Московской области, в результате которого пострадали 15 человек.