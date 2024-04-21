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Путин: на органы местного самоуправления возложена ответственная миссия

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Органы местного самоуправления выполняют важную и ответственную миссию. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В поздравительной телеграмме по случаю Дня местного самоуправления глава государства подчеркнул, что от эффективной работы сотрудников и представителей муниципальных органов власти во многом зависит совершенствование социальной инфраструктуры российских городов, а также благоустройство сельских территорий.

«Здесь мы очень рассчитываем на вас — работников всех звеньев муниципальной власти, на ваш профессионализм, чуткость и неравнодушие, на искреннее стремление изменить жизнь земляков к лучшему», — отметил Путин.

Ранее российский лидер поручил кабмину разработать дополнительные меры поддержки аграриев.

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