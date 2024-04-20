Путин поручил кабмину разработать дополнительные меры поддержки аграриев
- globallookpress.com
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что поручение вводится в целях увеличения объёмов производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году не менее чем на 25%.
«Разработать дополнительные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей», — говорится в документе.
Российский лидер предложил рассмотреть в том числе возможность увеличения объёма финансирования мероприятий по льготному инвестиционному кредитованию аграриев.
Ранее стало известно, что молодые аграрии Крыма получили государственную поддержку в размере 156 млн рублей за шесть лет.