Путин поручил кабмину разработать дополнительные меры поддержки аграриев

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству разработать дополнительные меры поддержки аграриев.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Отмечается, что поручение вводится в целях увеличения объёмов производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году не менее чем на 25%.

«Разработать дополнительные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей», — говорится в документе.

Российский лидер предложил рассмотреть в том числе возможность увеличения объёма финансирования мероприятий по льготному инвестиционному кредитованию аграриев.

Ранее стало известно, что молодые аграрии Крыма получили государственную поддержку в размере 156 млн рублей за шесть лет.