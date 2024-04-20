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Путин поручил кабмину разработать дополнительные меры поддержки аграриев

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Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству разработать дополнительные меры поддержки аграриев.
Путин поручил кабмину разработать дополнительные меры поддержки аграриев
  • globallookpress.com

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Отмечается, что поручение вводится в целях увеличения объёмов производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году не менее чем на 25%.

«Разработать дополнительные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей», — говорится в документе. 

Российский лидер предложил рассмотреть в том числе возможность увеличения объёма финансирования мероприятий по льготному инвестиционному кредитованию аграриев. 

Ранее стало известно, что молодые аграрии Крыма получили государственную поддержку в размере 156 млн рублей за шесть лет.

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