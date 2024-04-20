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Суд Москвы 22 апреля рассмотрит арест фигурантов дела об убийстве из-за парковки

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Суд отложил вопрос об избрании меры пресечения дяде и отцу подозреваемого в убийстве Кирилла Ковалёва в Москве из-за парковки.
Суд Москвы 22 апреля рассмотрит арест фигурантов дела об убийстве из-за парковки
  • РИА Новости

Уточняется, что суд продлил срок их задержания до 23 апреля.

Ранее в Ростовской области задержали подозреваемого по делу об убийстве мотоциклиста из-за парковки на юго-востоке Москвы и двух соучастников. 24-летний Кирилл Ковалёв получил смертельное ранение 17 апреля во время конфликта у подъезда жилого дома.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершённом группой лиц из хулиганских побуждений. Фигурантам грозит до 20 лет заключения.

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