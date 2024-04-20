Суд Москвы 22 апреля рассмотрит арест фигурантов дела об убийстве из-за парковки
- РИА Новости
Уточняется, что суд продлил срок их задержания до 23 апреля.
Ранее в Ростовской области задержали подозреваемого по делу об убийстве мотоциклиста из-за парковки на юго-востоке Москвы и двух соучастников. 24-летний Кирилл Ковалёв получил смертельное ранение 17 апреля во время конфликта у подъезда жилого дома.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершённом группой лиц из хулиганских побуждений. Фигурантам грозит до 20 лет заключения.