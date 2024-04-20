В Оренбургской области подтопленными остаются более 13 тысяч домов
- РИА Новости
«На 17:00 (15:00 мск) в регионе на территории 15 муниципальных образований в 70 населённых пунктах и 45 СНТ подтоплены: 13 326 жилых домов (из них 55 МКД), 20 729 приусадебных участков», — отмечается в Telegram-канале правительства.
Уточняется, что уже 43 тыс. оренбуржцев были начислены положенные выплаты, в работе более 359 тыс. заявлений.
Ранее власти сообщили о постепенной нормализации ситуации с паводком в Орске.