В Орске возобновили электроснабжение в освобождённых от воды домах

Мэрия Орска заявила, что специалисты возобновили подачу электричества в многоквартирные дома, освобождённые от воды после наводнения.

Как говорится на странице мэрии Орска в соцсети «ВКонтакте», в городе возобновили подачу электроэнергии в 291 многоквартирный дом.

Специалисты местного отделения филиала ПАО «Россети Волга» — Оренбургэнерго восстанавливают оборудование распределительных сетей, освободившееся от воды», — говорится в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что электроэнергия подаётся только по заявкам управляющих компаний и лишь на те объекты, где нет подтоплений придомовых территорий, а также подвальных помещений. Также условием подачи электричества является исправность внутридомовых сетей.

Ранее власти сообщили о постепенной нормализации ситуации с паводком в Орске.