Артисты Большого Московского цирка приехали в Центр Димы Рогачёва

Артисты Большого Московского цирка на проспекте Вернадского накануне Всемирного дня цирка, который приходится в этом году на 20 апреля, посетили Центр им. Дмитрия Рогачёва, чтобы поднять настроение юным пациентам медицинского учреждения.

Об этом сообщает bm24.

Отмечается, что в центре они выступили с цирковыми номерами. На импровизированной арене жонглёры Андрей Крылов, Антон Лаврищев, Кирилл Капустин со своей командой (Эльза, Ева, Глория, Стефания Запашные и Григорий Тимохин) показали мастерство жонглирования, а эквилибристы Екатерина Ахтямова, Антон Лаврищев и гимнастка Мария Бакалкина удивили ребят лучшими акробатическими приёмами.

«Дети — самая благодарная и невероятно отзывчивая публика, и мы очень хотим видеть таких гостей именно в цирке, а не в стенах больниц! От всего сердца желаем скорейшего выздоровления маленьким пациентам»,— указали организаторы праздника.

Всемирный день цирка отмечается ежегодно в третью субботу апреля во всем мире. Этот праздник, впервые прошедший в 2010 году, призван отдать должное вкладу циркового искусства в культуру народов мира. В праздновании принимают участие цирковые организации из многих стран, в том числе Австралии, Белоруссии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, России, США, Франции.