В Дагестане осудили восемь человек за уклонение от таможенных платежей
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Об этом РИА Новости рассказала руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
«Обвинявшимся в организации преступного сообщества, уклонении от уплаты таможенных платежей и злоупотреблении должностными полномочиями… Подсудимые приговорены к 9 и 10 годам строгого режима и взяты под стражу в зале суда», — сказала она.
Вместе с этим был удовлетворён гражданский иск Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России на сумму 106 млн рублей.
В преступную группировку входили сотрудники Махачкалинского таможенного поста, ГИБДД и гражданские лица.
Ранее таможенники раскрыли схему контрабанды военной продукции из Краснодара.