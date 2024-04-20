В Дагестане осудили восемь человек за уклонение от таможенных платежей

Суд в Махачкале приговорил восьмерых фигурантов уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей на 106 млн рублей к заключению в колонии на сроки от 9 до 10 лет.

Об этом РИА Новости рассказала руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

«Обвинявшимся в организации преступного сообщества, уклонении от уплаты таможенных платежей и злоупотреблении должностными полномочиями… Подсудимые приговорены к 9 и 10 годам строгого режима и взяты под стражу в зале суда», — сказала она.

Вместе с этим был удовлетворён гражданский иск Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России на сумму 106 млн рублей.

В преступную группировку входили сотрудники Махачкалинского таможенного поста, ГИБДД и гражданские лица.

Ранее таможенники раскрыли схему контрабанды военной продукции из Краснодара.