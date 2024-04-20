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СК требует ареста отца и дяди подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве

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Следователи требуют отправить под стражу отца и дядю 21-летнего Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве москвича из-за замечания о неправильной парковке в столичном районе Люблино.
СК требует ареста отца и дяди подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Аббасова Б.И.О. и Аббасова Н.И.О.», — сказали в суде.

Уточняется, что отец и дядя Аббасова проходят соучастниками по делу, возбуждённому по пунктам «и», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений).

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве мужчины в Москве из-за замечания о неправильной парковке доставили к следователю.

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