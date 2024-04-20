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Нижегородские вузы подписали хартию проекта межвузовского кампуса

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Ряд нижегородских вузов подписали хартию проекта «Межвузовский ИТ-кампус НЕЙМАРК». Документ приняли для объединения усилий, компетенций и ресурсов участников.
Нижегородские вузы подписали хартию проекта межвузовского кампуса
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Подписи под документом поставили РАНХиГС, НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, ННГУ им. Лобачевского, НГТУ им. Алексеева, НГПУ им. Минина, ННГАСУ, НГЛУ, Нижегородский ГАТУ, ВГУВТ, ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России и Княгининский университет.

«ИТ-кампус НЕЙМАРК— уникальный образовательный проект, не имеющий аналогов в нашей стране. Вузы — участники хартии формируют целую экосистему подготовки самых ценных для рынка труда кадров, интегрируя в проект лучшие образовательные практики, свою научно-техническую базу, привлекая лучших преподавателей», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее в Самарской области рассказали подробности о международном межвузовском кампусе.

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