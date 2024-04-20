За самые красивые новые станции метро Москвы проголосовали 250 тысяч человек

В проекте «Активный гражданин» продолжается голосование, посвящённое дизайну новых станций Московского метрополитена. К настоящему времени проголосовали более 250 тыс. человек.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Участники голосования могут выбрать из более чем 40 вариантов, среди которых есть и станции Большой кольцевой линии.

Из станций, запущенных в 2019 году, лидируют «Филатов Луг», «Ольховая» и «Косино». Фаворитами 2020 года пока стали «Электрозаводская» БКЛ, «Окская» и «Юго-Восточная».

В списке за 2021 год лидерами на данный момент являются «Мичуринский проспект», «Аминьевская» и «Новаторская» БКЛ, за 2023 год — «Нагатинской Затон», «Сокольники» БКЛ и «Аэропорт Внуково».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург поставили 20 составов современных поездов модели «Балтиец» по госпрограмме «Развитие транспортной системы».