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Собянин рассказал о ходе строительства электродепо «Столбово»

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал подробности о ходе строительства электродепо «Столбово» в ТиНАО.
Собянин рассказал о ходе строительства электродепо «Столбово»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный сайт Собянина.

Как отметил мэр, комплекс будет включать более 50 зданий и сооружений. Общая длина проложенных рельсов превысит 12 км.

По словам Собянина, каждый день в электродепо смогут выполнять техническое и эксплуатационное обслуживание около 30 составов Сокольнической и будущей Троицкой линий.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург поставили 20 составов современных поездов модели «Балтиец» по госпрограмме «Развитие транспортной системы».

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