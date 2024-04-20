Собянин рассказал о ходе строительства электродепо «Столбово»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал подробности о ходе строительства электродепо «Столбово» в ТиНАО.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный сайт Собянина.

Как отметил мэр, комплекс будет включать более 50 зданий и сооружений. Общая длина проложенных рельсов превысит 12 км.

По словам Собянина, каждый день в электродепо смогут выполнять техническое и эксплуатационное обслуживание около 30 составов Сокольнической и будущей Троицкой линий.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург поставили 20 составов современных поездов модели «Балтиец» по госпрограмме «Развитие транспортной системы».