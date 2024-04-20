Спасатели призвали жителей Курганской области не поджигать траву на дачах
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.
«С 10 апреля на территории Курганской области начался пожароопасный сезон. Вместе с теплом приходит и опасность возгорания сухой травы, это особенно актуально для территорий, не попадающих в зону паводка», — заявили спасатели.
Жителям региона напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, нужно вовремя убирать мусор с дачных участков, не поджигать сухую траву, не бросать горящие окурки и спички.
Ранее сообщалось, что в ХМАО объявили дату начала пожароопасного сезона.