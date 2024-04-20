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Спасатели призвали жителей Курганской области не поджигать траву на дачах

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Спасатели обратились к жителям Курганской области в связи с аномальной жарой.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.

«С 10 апреля на территории Курганской области начался пожароопасный сезон. Вместе с теплом приходит и опасность возгорания сухой травы, это особенно актуально для территорий, не попадающих в зону паводка», — заявили спасатели.

Жителям региона напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, нужно вовремя убирать мусор с дачных участков, не поджигать сухую траву, не бросать горящие окурки и спички.

Ранее сообщалось, что в ХМАО объявили дату начала пожароопасного сезона.

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