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В ХМАО объявили дату начала пожароопасного сезона

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Природнадзор Ханты-Мансийского автономного округа объявил, что новый пожароопасный сезон на территории Югры начинается с 26 апреля 2024 года.
В ХМАО объявили дату начала пожароопасного сезона
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

«В рамках лесной охраны Природнадзор Югры будет осуществлять патрулирование лесов», — сказано в сообщении на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».

Специалисты Природнадзора совместно с представителями окружного Департамента недропользования и природных ресурсов будут инспектировать территории вблизи населённых пунктов, лесные участки, находящиеся в промышленном использовании, лесополосы около автомобильных и железных дорог, просеки вдоль ЛЭП.

Ранее особый противопожарный режим ввели в Самарской области.

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