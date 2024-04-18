В ХМАО объявили дату начала пожароопасного сезона
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU.
«В рамках лесной охраны Природнадзор Югры будет осуществлять патрулирование лесов», — сказано в сообщении на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».
Специалисты Природнадзора совместно с представителями окружного Департамента недропользования и природных ресурсов будут инспектировать территории вблизи населённых пунктов, лесные участки, находящиеся в промышленном использовании, лесополосы около автомобильных и железных дорог, просеки вдоль ЛЭП.
Ранее особый противопожарный режим ввели в Самарской области.