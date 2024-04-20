Министру Шойгу представили перспективный дрон, способный вести минирование
Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
В ведомстве рассказали, что на полигоне Шойгу показали линейку различных беспилотников, полезная нагрузка которых варьируется от десяти до 200 кг.
«В том числе перспективный ударный квадрокоптер, приспособленный для дистанционного минирования в условиях низкой видимости», — говорится в сообщении.
Сергей Шойгу на полигоне Московского военного округа проверил выполнение указаний, связанных с разработкой беспилотных летательных аппаратов и стрелкового оружия.