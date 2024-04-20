Министру Шойгу представили перспективный дрон, способный вести минирование

Министру обороны России Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективный боевой квадрокоптер, который оснащён функцией ведения дистанционного минирования.

Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

В ведомстве рассказали, что на полигоне Шойгу показали линейку различных беспилотников, полезная нагрузка которых варьируется от десяти до 200 кг.

«В том числе перспективный ударный квадрокоптер, приспособленный для дистанционного минирования в условиях низкой видимости», — говорится в сообщении.

Сергей Шойгу на полигоне Московского военного округа проверил выполнение указаний, связанных с разработкой беспилотных летательных аппаратов и стрелкового оружия.