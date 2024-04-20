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Министру Шойгу представили перспективный дрон, способный вести минирование

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Министру обороны России Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективный боевой квадрокоптер, который оснащён функцией ведения дистанционного минирования.

Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

В ведомстве рассказали, что на полигоне Шойгу показали линейку различных беспилотников, полезная нагрузка которых варьируется от десяти до 200 кг.

«В том числе перспективный ударный квадрокоптер, приспособленный для дистанционного минирования в условиях низкой видимости», — говорится в сообщении.

Сергей Шойгу на полигоне Московского военного округа проверил выполнение указаний, связанных с разработкой беспилотных летательных аппаратов и стрелкового оружия.

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