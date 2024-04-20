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Средства ПВО и РЭБ подавили беспилотник в небе над Рязанской областью

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Российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили беспилотный летательный аппарат в небе над Рязанской областью.

Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор Рязанской области Павел Малков, по предварительным данным, пострадавших и материального ущерба нет.

Ранее сообщалось, что на объекте ТЭК в Смоленской области после атаки БПЛА произошло возгорание.

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