Средства ПВО и РЭБ подавили беспилотник в небе над Рязанской областью

Российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили беспилотный летательный аппарат в небе над Рязанской областью.

Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор Рязанской области Павел Малков, по предварительным данным, пострадавших и материального ущерба нет.

Ранее сообщалось, что на объекте ТЭК в Смоленской области после атаки БПЛА произошло возгорание.