ТАСС: легковозводимые укрытия для защиты от снарядов и бомб испытают в зоне СВО
Как рассказал ТАСС директор компании-разработчика «Доргеотех» Алексей Девятилов, такое фортификационное сооружение также поможет защитить бойцов от неблагоприятных погодных условий на передовых позициях, в районах сосредоточения войск и пунктах временной дислокации.
«В ближайшее время оно будет отправлено для тестового применения в зону СВО», — отметил Девятилов.
Ранее сообщалось, что в России приступили к разработке комплекса автоматизации управления артиллерийским огнём.