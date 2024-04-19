Подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки доставили в Москву

Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки, а также двух его братьев доставили в Москву.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Подозреваемых доставили в Москву в сопровождении оперативников», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Ростовской области задержали подозреваемого по делу об убийстве мотоциклиста из-за парковки на юго-востоке Москвы и двух соучастников. 24-летний Кирилл Ковалёв получил смертельное ранение 17 апреля во время конфликта у подъезда жилого дома.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершённом группой лиц из хулиганских побуждений. Фигурантам грозит до 20 лет заключения.