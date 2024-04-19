В Подмосковье запустили новую онлайн-услугу для ветеранов труда

На региональном портале в Московской области запустили новую услугу для ветеранов труда.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В Подмосковье запущена новая комплексная услуга «Ветеран труда». Она позволит получить компенсацию в 50% за ЖКУ, ежемесячную денежную выплату, компенсацию на домашнюю телефонную связь и социальную карту жителя Подмосковья», — рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

По её словам, всего в области проживают более 640 тыс. жителей со званием ветерана труда.

Ранее сообщалось, что на портале госуслуг Подмосковья запустили новый сервис.