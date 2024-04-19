МЧС опубликовало экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве

Столичное управление МЧС России опубликовало экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в Москве в период с 21:00 19 апреля до 02:00 20 апреля сохранятся порывы ветра южной четверти до 17 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с непогодой МЧС призвало водителей и пешеходов проявлять осторожность, избегать хлипких конструкций и не находиться под деревьями.

Ранее председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин рассказал, как вести себя во время непогоды.