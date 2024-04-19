Специалист Гринин посоветовал не выходить на улицу при сильном ветре

Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин рассказал, как вести себя во время непогоды.

«При сильном ветре, тем более имея предупреждение, желательно по возможности находиться в помещении», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, если всё же нужно выйти на улицу, то не стоит ходить там, где есть шаткие конструкции.

«Например, часто стройки огорожены заборами, части которых потенциально может снести ветром», — сказал Гринин.

Как отметил эксперт, также лучше сторониться деревьев и рекламных щитов.

Автомобилистам советуют избегать резких манёвров и увеличить расстояние до впереди едущих машин.

Ранее в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что потепление в регионе сменится холодом в середине следующей недели.