«Ъ»: умер основатель торгового комплекса «Три кита» Сергей Зуев

В московской клинике скончался основатель торгового комплекса «Три кита» Сергей Зуев.

Как сообщает «Коммерсантъ», Зуев скончался вечером 18 апреля в 31-й горбольнице имени академика Савельевой на улице Лобачевского.

Адвокат бизнесмена Станислав Акимов подтвердил изданию его кончину. Он добавил, что как для родных предпринимателя, так и для него самого смерть Зуева стала полной неожиданностью.

Ранее стало известно, что вице-прeзидент Сбербанка Никoлай Васев скончался в результате сердечного приступа в возрасте 42 лет.