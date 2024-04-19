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«Ъ»: умер основатель торгового комплекса «Три кита» Сергей Зуев

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В московской клинике скончался основатель торгового комплекса «Три кита» Сергей Зуев.
«Ъ»: умер основатель торгового комплекса «Три кита» Сергей Зуев
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Коммерсантъ», Зуев скончался вечером 18 апреля в 31-й горбольнице имени академика Савельевой на улице Лобачевского.

Адвокат бизнесмена Станислав Акимов подтвердил изданию его кончину. Он добавил, что как для родных предпринимателя, так и для него самого смерть Зуева стала полной неожиданностью.

Ранее стало известно, что вице-прeзидент Сбербанка Никoлай Васев скончался в результате сердечного приступа в возрасте 42 лет.

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