Умер старший вице-президент Сбербанка Николай Васев
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня скоропостижно ушёл из жизни старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Николай Вaсев», — сообщили в банке.
В заявлении также называется предварительная причина смерти мужчины, которую озвучили врачи, — сердечный приступ.
Ранее сообщалось, что французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, который стал прототипом главного героя фильма «1+1», скончался в возрасте 72 лет.