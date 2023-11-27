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Умер старший вице-президент Сбербанка Николай Васев

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Вице-прeзидент Сбербанка Никoлай Васев скончался в результате сердечного приступа в возрасте 42 лет.
Умер старший вице-президент Сбербанка Николай Васев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня скоропостижно ушёл из жизни старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Николай Вaсев», — сообщили в банке. 

В заявлении также называется предварительная причина смерти мужчины, которую озвучили врачи, — сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, который стал прототипом главного героя фильма «1+1», скончался в возрасте 72 лет.

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