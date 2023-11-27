Умер старший вице-президент Сбербанка Николай Васев

Вице-прeзидент Сбербанка Никoлай Васев скончался в результате сердечного приступа в возрасте 42 лет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня скоропостижно ушёл из жизни старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Николай Вaсев», — сообщили в банке.

В заявлении также называется предварительная причина смерти мужчины, которую озвучили врачи, — сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, который стал прототипом главного героя фильма «1+1», скончался в возрасте 72 лет.