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МЧС: в Башкирии произошёл крупный пожар на ферме из-за аккумулятора машины

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В МЧС России по Башкирии заявили, что в населённом пункте Вязовка Бирского района региона произошёл крупный пожар на ферме, огонь охватил 1,2 тыс. кв. м.
МЧС: в Башкирии произошёл крупный пожар на ферме из-за аккумулятора машины
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Открытое горение здания по всей площади, также открытым огнём горели вплотную пристроенные гараж, баня и сарай под одной крышей. Общая площадь пожара — более 1 200 кв. м», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате возгорания сгорели 80 овец, восемь телят и 50 кур. Ещё 20 овец хозяин успел вывести из горящего здания, хотя сам получил ожог руки.

«По предварительной информации, пожар мог произойти из-за оставленного без присмотра на зарядке автомобильного аккумулятора», — добавили в МЧС.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание в ангаре в Воронеже.

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