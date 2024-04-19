МЧС: в Башкирии произошёл крупный пожар на ферме из-за аккумулятора машины
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram ведомства.
«Открытое горение здания по всей площади, также открытым огнём горели вплотную пристроенные гараж, баня и сарай под одной крышей. Общая площадь пожара — более 1 200 кв. м», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в результате возгорания сгорели 80 овец, восемь телят и 50 кур. Ещё 20 овец хозяин успел вывести из горящего здания, хотя сам получил ожог руки.
«По предварительной информации, пожар мог произойти из-за оставленного без присмотра на зарядке автомобильного аккумулятора», — добавили в МЧС.
Ранее пожарные ликвидировали возгорание в ангаре в Воронеже.