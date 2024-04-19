В Красноярском крае открылась самая северная переправа через Енисей
Об этом пишет Prmira.ru.
Переправа соединяет посёлки Подтёсово, Еркалово, Епишино, Прибрежный и другие с районным центром, городом Енисейск и ведущим в Красноярск Енисейским трактом.
Перед запуском парома ледокольный теплоход «Механик Руденко» вскрыл Подтёсовский затон и проложил судовой ход в акваторию Енисея.
Также специалисты Енисейского речного пароходства подготовили причалы.
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что на столичных речных маршрутах запустят четыре новых электросудна.