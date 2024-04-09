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На речных маршрутах в Москве запустят четыре новых электросудна

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Четыре новых электросудна запустят на столичных речных маршрутах, заявил заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
На речных маршрутах в Москве запустят четыре новых электросудна

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Всего в рамках проекта предусмотрено 21 судно. Также в этом году собираемся продлить первый маршрут до причала Парк «Фили» и открыть новые причалы-остановки на обоих маршрутах», — сказал Ликсутов.

Он также отметил, что суда «Кузнецовка» и «Люблинка» уже находятся в Москве, «Каменка» и «Пахра» достраиваются и до конца весны их доставят в столицу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство станции метро «Потапово» вышло на финишную прямую. Работы должны завершиться до конца года.

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