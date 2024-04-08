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Собянин заявил о скором завершении строительства станции метро «Потапово»

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство станции метро «Потапово» вышло на финишную прямую. Работы должны завершиться до конца года.
Собянин заявил о скором завершении строительства станции метро «Потапово»

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В настоящее время продолжается монтаж металлоконструкций и облицовка фасада здания.

После ввода в строй «Потапово» станет первой отапливаемой наземной станцией столичного метрополитена. С её открытием упростится транспортная доступность поселения Сосенского, жители которого смогут добираться до метро пешком.

Также улучшится транспортная ситуация в поселениях Воскресенском и Щербинке и в столичном районе Южное Бутово.

Ранее НСН сообщала, что строительство Южной рокады в Москве завершат до конца 2024 года.

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