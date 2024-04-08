Собянин заявил о скором завершении строительства станции метро «Потапово»
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
В настоящее время продолжается монтаж металлоконструкций и облицовка фасада здания.
После ввода в строй «Потапово» станет первой отапливаемой наземной станцией столичного метрополитена. С её открытием упростится транспортная доступность поселения Сосенского, жители которого смогут добираться до метро пешком.
Также улучшится транспортная ситуация в поселениях Воскресенском и Щербинке и в столичном районе Южное Бутово.
Ранее НСН сообщала, что строительство Южной рокады в Москве завершат до конца 2024 года.