Собянин заявил о скором завершении строительства станции метро «Потапово»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство станции метро «Потапово» вышло на финишную прямую. Работы должны завершиться до конца года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В настоящее время продолжается монтаж металлоконструкций и облицовка фасада здания.

После ввода в строй «Потапово» станет первой отапливаемой наземной станцией столичного метрополитена. С её открытием упростится транспортная доступность поселения Сосенского, жители которого смогут добираться до метро пешком.

Также улучшится транспортная ситуация в поселениях Воскресенском и Щербинке и в столичном районе Южное Бутово.

Ранее НСН сообщала, что строительство Южной рокады в Москве завершат до конца 2024 года.