RT в Telegram
Подпишись

Автоэксперт Панов посоветовал менять салонный фильтр каждую весну

Короткая ссылка
Директор департамента послепродажного обслуживания бренда SWM Сергей Панов рекомендовал каждую весну производить замену салонного фильтра.
Автоэксперт Панов посоветовал менять салонный фильтр каждую весну
  • Gettyimages.ru

«Обычно этот процесс совпадает с техническим обслуживанием, которое необходимо проводить каждые 10—15 тыс. км», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, заменить фильтр стоит, даже если на вид он выглядит безупречно.

По словам Панова, салонный фильтр может быть рассадником микробов.

Также следует проверить работоспособность кондиционера и климат-контроля.

«Если же у вас обычный кондиционер, помните, что он не активируется при температуре окружающей среды ниже –3 °С», — сказал эксперт.

Ранее технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, как ухаживать за кондиционером в машине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить