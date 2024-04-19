Автоэксперт Панов посоветовал менять салонный фильтр каждую весну

Директор департамента послепродажного обслуживания бренда SWM Сергей Панов рекомендовал каждую весну производить замену салонного фильтра.

«Обычно этот процесс совпадает с техническим обслуживанием, которое необходимо проводить каждые 10—15 тыс. км», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, заменить фильтр стоит, даже если на вид он выглядит безупречно.

По словам Панова, салонный фильтр может быть рассадником микробов.

Также следует проверить работоспособность кондиционера и климат-контроля.

«Если же у вас обычный кондиционер, помните, что он не активируется при температуре окружающей среды ниже –3 °С», — сказал эксперт.

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