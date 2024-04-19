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Прокуратура Екатеринбурга начала проверку после падения школьника с моста

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В Екатеринбурге прокуратура проведёт проверку инцидента с травмированием 12-летнего школьника, который упал с заброшенного моста.
Прокуратура Екатеринбурга начала проверку после падения школьника с моста
  • РИА Новости

Об этом сообщает Tagilcity.ru.

Инцидент произошёл 16 апреля. Ученик пятого класса упал с заброшенного моста через улицу Кимовскую. Пострадавшего доставили в медучреждение, где ему диагностировали сотрясение мозга и перелом позвоночника, уточнили в региональной прокуратуре.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту происшествия в школе Свердловской области, во время которого пятиклассник на уроке физкультуры получил перелом нескольких позвонков.

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