Задержан подозреваемый в убийстве из-за парковки на юго-востоке Москвы
- РИА Новости
Об этом ведомство написало в Telegram.
«Задержан 21-летний подозреваемый в убийстве молодого человека на юго-востоке Москвы», — говорится в сообщении.
В среду, 17 апреля, водитель напал с ножом на мужчину, сделавшего ему замечание из-за припаркованного на тротуаре автомобиля.
От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
Следователи столичного СК с участием переводчиков приступили к допросу отца и друга подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве.