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Задержан подозреваемый в убийстве из-за парковки на юго-востоке Москвы

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В Следственном комитете России сообщили, что задержан 21-летний подозреваемый в убийстве молодого человека из-за парковки на юго-востоке Москвы.
Задержан подозреваемый в убийстве из-за парковки на юго-востоке Москвы
  • РИА Новости

Об этом ведомство написало в Telegram.

«Задержан 21-летний подозреваемый в убийстве молодого человека на юго-востоке Москвы», — говорится в сообщении.

В среду, 17 апреля, водитель напал с ножом на мужчину, сделавшего ему замечание из-за припаркованного на тротуаре автомобиля.

От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.

Следователи столичного СК с участием переводчиков приступили к допросу отца и друга подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве.

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