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Около 20% россиян планируют взять отпуск на майские праздники

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Из нового исследования следует, что каждый пятый россиянин планирует взять отпуск между майскими праздниками, чтобы продлить время отдыха. Ещё столько же пока не решили, как поступить.
Около 20% россиян планируют взять отпуск на майские праздники
  • РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные ВТБ и банка «Открытие».

Большинство респондентов — 62% — заявили, что не будут брать отпуск в эти дни.

Согласно полученным данным, 46% опрошенных на майские праздники отдохнут дома, 33% поедут на дачу или за город, 20% отправятся в путешествие, из них 17% — внутри страны, а 3% — за границу (в Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд и Белоруссию).

Ещё 12% россиян будут работать во время праздников, а часть опрошенных собираются комбинировать различные способы отдыха.

Ранее проведённое исследование показало, что 97% россиян регулярно задерживаются на работе, а более 70% работают по выходным и во время отпуска.

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