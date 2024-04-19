Около 20% россиян планируют взять отпуск на майские праздники
- РИА Новости
Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные ВТБ и банка «Открытие».
Большинство респондентов — 62% — заявили, что не будут брать отпуск в эти дни.
Согласно полученным данным, 46% опрошенных на майские праздники отдохнут дома, 33% поедут на дачу или за город, 20% отправятся в путешествие, из них 17% — внутри страны, а 3% — за границу (в Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд и Белоруссию).
Ещё 12% россиян будут работать во время праздников, а часть опрошенных собираются комбинировать различные способы отдыха.
Ранее проведённое исследование показало, что 97% россиян регулярно задерживаются на работе, а более 70% работают по выходным и во время отпуска.