Около 20% россиян планируют взять отпуск на майские праздники

Из нового исследования следует, что каждый пятый россиянин планирует взять отпуск между майскими праздниками, чтобы продлить время отдыха. Ещё столько же пока не решили, как поступить.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные ВТБ и банка «Открытие».

Большинство респондентов — 62% — заявили, что не будут брать отпуск в эти дни.

Согласно полученным данным, 46% опрошенных на майские праздники отдохнут дома, 33% поедут на дачу или за город, 20% отправятся в путешествие, из них 17% — внутри страны, а 3% — за границу (в Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд и Белоруссию).

Ещё 12% россиян будут работать во время праздников, а часть опрошенных собираются комбинировать различные способы отдыха.

Ранее проведённое исследование показало, что 97% россиян регулярно задерживаются на работе, а более 70% работают по выходным и во время отпуска.