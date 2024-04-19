Четверть россиян не определились с планами на майские праздники

Почти четверть россиян (24%) в ходе опроса заявили, что пока не определились с планами на майские праздники и решат ближе к делу.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Ещё 19% опрошенных сказали, что проведут выходные за городом, а 15% отправятся в поездку в один из российских городов.

Аналитики изучили данные о бронированиях и выяснили, что 64,3% от общей доли бронирований приходится на отели внутри страны. Больше всего номеров забронировано в Санкт-Петербурге (18,6%) и Москве (13,2%).

Ещё 8% участников опроса на майские праздники отправятся за границу.

Каждый четвёртый не планирует отдыхать на майских праздниках, 13% из них будут работать, а 12% — заниматься делами.

Ранее проведённое исследование показало, что 97% россиян регулярно задерживаются на работе, а более 70% работают по выходным и во время отпуска.