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Ограничение на проезд грузовиков по трассам Кургана продлили в связи с паводком

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В Курганской области продлили запрет на проезд грузовиков на федеральных трассах до Тюмени и Челябинска.
Ограничение на проезд грузовиков по трассам Кургана продлили в связи с паводком
  • Gettyimages.ru

Запрет связан с резким повышением уровня паводковых вод, сообщает URA.RU со ссылкой на Упрдор «Южный Урал».

Ограничение действует 19 апреля с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 по местному времени.

Запрет коснётся следующих участков федеральных трасс: 260-й километр — 278-й километр автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск.

А также 0-й километр — 86-й километр автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск, подъезд к Тюмени.

Ранее стало известно, что уровень воды в реке Тобол у Кургана 19 апреля вырос за четыре часа на 4 см и достиг 1012 см.

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