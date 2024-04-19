Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос ещё на 4 см и достиг 1012 см

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 12:00 (10:00 мск) пятницы, 19 апреля, вырос за четыре часа на 4 см и достиг 1012 см.

РИА Новости

Об этом сообщает горадминистрация. Как уточняет URA.RU, до исторического максимума 1947 года осталось 75 см. По последним данным, в двух местах в дамбе образовались протечки, а жителей трёх микрорайонов экстренно эвакуируют.