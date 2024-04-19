RT в Telegram
Подпишись

В Москве проходит всемирный форум «Новая эпоха — новые пути»

Короткая ссылка
В Москве проходит всемирный форум «Новая эпоха — новые пути», объединяющий представителей международных организаций, органов власти и бизнеса, экспертных и научных кругов.
В Москве проходит всемирный форум «Новая эпоха — новые пути»
  • Gettyimages.ru

Целью форума является формирование общего будущего ради процветания и укрепления мира и безопасности, а также построение благоприятной и безопасной среды для граждан.

Кроме того, форум направлен на духовно-нравственное развитие граждан и повышение уровня их благосостояния.

В мероприятии принимают участие более 500 делегатов из 33 стран, в том числе из Китая, Индии, Армении, Турции, Венгрии.

Организатором мероприятия выступает Международная организация евразийского сотрудничества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить