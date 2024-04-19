В Москве проходит всемирный форум «Новая эпоха — новые пути», объединяющий представителей международных организаций, органов власти и бизнеса, экспертных и научных кругов.

Целью форума является формирование общего будущего ради процветания и укрепления мира и безопасности, а также построение благоприятной и безопасной среды для граждан.

Кроме того, форум направлен на духовно-нравственное развитие граждан и повышение уровня их благосостояния.

В мероприятии принимают участие более 500 делегатов из 33 стран, в том числе из Китая, Индии, Армении, Турции, Венгрии.

Организатором мероприятия выступает Международная организация евразийского сотрудничества.